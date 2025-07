PSG : Manchester United s’attaque à Fabian Ruiz

Luis Enrique est solide sur ses appuis. En effet, l’Espagnol assume ses choix et ses idées comme personne. Mais l’Asturien sait aussi reconnaître ses erreurs. Cela a été le cas avec Fabian Ruiz, qu’il avait dirigé en sélection espagnole avant de le retrouver au Paris Saint-Germain par la suite. En 2022, Lucho avait décidé de ne pas faire appel à lui lors de la Coupe du Monde organisée au Qatar. Une décision radicale qui avait surpris de l’autre côté des Pyrénées et pas seulement là-bas. Relevo avait expliqué à l’époque que l’ancien coach du FC Barcelone soupçonnait le milieu de terrain, qui jouait peu, d’avoir fait fuiter dans la presse l’une de ses compositions d’équipe. Quelques années plus tard, Luis Enrique, qui s’est installé sur le banc parisien, a fait son mea culpa en février dernier.

«Ne pas l’avoir pris au Mondial en tant que sélectionneur a été une erreur de ma part. Je l’assume. Je suis très content de ce qu’il apporte sur le terrain et en dehors. Il peut encore s’améliorer, comme tout le monde. Il joue tout le temps à fond, il est toujours prêt pour jouer une minute ou 90, il est très important pour nous (…) Je suis très content de ses performances. Il a parfois été critiqué mais c’est l’un de mes meilleurs milieux de terrain. Il sait jouer en fonction de ses coéquipiers. Il peut faire des passes décisives, jouer entre les lignes, jouer sans ballon, créer des occasions, il a une bonne frappe. Il ne faut pas oublier qu’il a été élu meilleur joueur de l’Euro 2024.»

Fabian Ruiz a la cote !

Une compétition qu’il a remportée avec la Roja. Depuis, Fabian Ruiz, qui a été finaliste de la Ligue des Nations avec son pays en 2025, collectionne les titres avec le Paris Saint-Germain. Un club avec lequel il a notamment remporté la Ligue 1, la Coupe de France, le Trophée des Champions et la Ligue des Champions cette saison. Il pourrait ajouter un nouveau titre avec la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, à laquelle le PSG participe actuellement aux États-Unis. De quoi terminer la longue saison 2024-25 en beauté. Une saison où le milieu a prouvé son importance, lui qui s’est parfaitement entendu avec le duo João Neves-Vitinha. Véritable marathonien, il a participé à 58 rencontres toutes compétitions confondues, dont 43 en tant que titulaire. Le temps pour lui de marquer 6 buts et de délivrer 11 assists. Tout cela a attiré les regards et attisé les convoitises. Selon nos informations, de nombreux clubs pistent l’international espagnol sous contrat jusqu’en juin 2027 au Paris Saint-Germain.

Comme évoqué il y a quelques semaines en Espagne, l’Arabie saoudite est sur le coup. D’après nos informations, Al-Nassr est le club qui est sur les rangs. Nous pouvons aussi vous révéler que des clubs de Premier League, dont Manchester United, sont aussi là pour Fabian Ruiz. Mais tous ses prétendants devront se montrer convaincants, car le PSG compte sur l’Espagnol, qui est très apprécié par Luis Enrique et qui est considéré comme un maillon essentiel du onze francilien. L’idée du club français est d’assurer une continuité dans l’entrejeu et le trio Ruiz-Vitinha-Neves a tout pour continuer à avancer ensemble encore des années. Pour cela, il faudra certainement étendre le bail de l’Espagnol, qui s’achève dans deux ans. Pour le moment, rien n’a fuité concernant une prolongation, mais nul doute qu’on devrait en entendre parler si Fabian Ruiz poursuit sur cette belle lancée.