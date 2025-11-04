Bayern Munich : Vincent Kompany explique le rôle d’Harry Kane avant le choc contre le PSG

Présent en conférence de presse à la veille du choc entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain, Vincent Kompany a évidemment évoqué l’homme le plus en forme côté bavarois, Harry Kane, et a profité pour expliquer l’une des clés de son énorme réussite en ce début de saison, où il compte déjà 22 buts en 15 matchs toutes compétitions confondues, dont cinq réalisations en C1.

« Nous en parlons beaucoup cette saison. Mais son rôle n’a pas tellement changé par rapport à la saison dernière. Harry est très expérimenté, il a un bon sens du jeu. Je veux lui laisser de la liberté. En tant qu’entraîneurs, nous avons des idées, mais beaucoup d’idées viennent aussi des joueurs. L’important, c’est toujours l’équilibre et le soutien apporté aux joueurs », a expliqué l’entraîneur belge. Amené parfois à descendre assez bas sur le terrain, le buteur anglais est à la conclusion comme au départ de certaines actions offensives du Bayern, à l’image du rôle qu’il occupait par exemple sous les ordres de José Mourinho à Tottenham.

