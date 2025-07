L’OM a bouclé l’arrivée du prometteur Felix Bienck !

Alors que le mois de juillet pointe le bout de son nez, l’OM continue de travailler en coulisse pour offrir à Roberto De Zerbi l’équipe la plus compétitive possible. Si des joueurs confirmés sont attendus comme notamment Facundo Medina qui doit débarquer à Marseille dans les prochaines heures, le club phocéen tente quelques coups, notamment au niveau de la post formation. C’est le cas avec Felix Bienck, défenseur très prometteur de 18 ans du Paris FC.

Arrivé en 2021 après 4 saisons à Saint-Ouen l’Aumône, ce solide gaillard d’un mètre 85 possède un physique de défenseur central, mais c’est au poste de piston que le natif de Poissy s’est révélé, comme l’expliquait le sélectionneur de l’équipe de France U17 au Parisien il y a quelques mois. « Félix, c’est une bûche. Il a un profil qui pourrait correspondre à un défenseur central, mais il a plus les qualités d’un joueur qui aime dévorer les espaces. C’est un ancien ailier et il a gardé ça. Ce qui lui plaît, c’est de partir pour attaquer. Et, quand il est concerné, franchement, il a un potentiel incroyable !»

Un gros pari sur l’avenir pour l’OM

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Felix Bienck est bien connu des sélections de jeunes. Avec 7 sélections en Équipe de France U16 et 9 sélections avec l’Equipe de France U17, l’une des pépites de la génération 2007 a disputé 21 matches avec les U19 Nationaux. Bien évidemment, pour le club phocéen, il s’agit plus d’un pari sur l’avenir.

Mais miser sur la post formation, sur un joueur considéré comme l’une des grandes promesses à son poste et qui plus est arraché à un club qui nourrit de grandes ambitions, est un sacré coup réalisé par l’Olympique de Marseille. Le défenseur franco-camerounais de 18 ans va s’engager pour quatre saisons avec l’OM et pourrait à moyen terme intégrer le groupe professionnel. De quoi offrir une solution supplémentaire à Roberto De Zerbi dans ce poste bien spécifique de piston gauche.