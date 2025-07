Le mercato d’Aymeric Laporte vire au cauchemar

Cet été, Al-Nassr et Aymeric Laporte sont en plein divorce. Il y a environ deux ans pourtant, leur union avait débuté pour le meilleur et pour le pire après le départ du défenseur de Manchester City. En quête d’un nouveau challenge, il avait dit oui à l’écurie saoudienne, désireuse d’attirer de grands joueurs pour épauler Cristiano Ronaldo. Durant sa première année, l’international espagnol a participé à 39 rencontres toutes compétitions confondues. Le temps pour lui d’inscrire 4 buts et de délivrer 1 passe décisive. Ce qui n’a pas échappé au Real Madrid. En quête d’un défenseur après le départ de Nacho, les Merengues ont pris la température. Si Carlo Ancelotti a été pour sa signature, la direction, elle, n’a pas donné suite.

Des portes de sortie se sont ouvertes

En effet, elle souhaitait récupérer le joueur libre et ne pas payer d’indemnités de transfert. Ce qu’Al-Nassr, qui n’était pas contre le départ de Laporte, a refusé. Résultat : le joueur de 31 ans est resté en Arabie saoudite. Il a d’ailleurs pris part à 30 matches (5 buts). Malgré tout, les rumeurs entourant son départ ont continué à s’intensifier durant l’hiver, puis depuis le début de l’été. Le joueur sous contrat jusqu’en 2026 a notamment été approché par l’Olympique de Marseille, comme expliqué par nos soins. Medhi Benatia avait d’ailleurs confirmé cette information il y a quelques semaines lors d’une conférence de presse. «C’est un joueur avec qui j’ai échangé au mois de janvier. Un super mec qui avait des envies de départ en janvier, mais pour des problèmes économiques, ce n’était pas réalisable.»

Il avait précisé : «ils vont vers une résiliation avec son club (Al Nasser, ndlr). C’est un joueur qui a fait bientôt deux ans en Arabie saoudite. Le rythme n’est pas le même qu’en Europe. Ça fait partie des profils qu’on est en train d’étudier.» Quelques semaines plus tard, cette piste n’est a priori plus vraiment d’actualité. En parallèle, le défenseur, pour lequel Al-Nassr espère récupérer une partie des 27 M€ investis, a vu d’autres prétendants se présenter à sa porte. En Angleterre, où il a laissé une bonne impression, Arsenal et Aston Villa se sont penchés sur son cas. En Italie, la piste Naples a été évoquée. Du côté de la Turquie, il a été question un temps d’un intérêt de Fenerbahçe.

Mais pour le moment ça coince

Mais c’est surtout en Espagne où sa cote est au plus haut. Depuis quelques jours, l’Athletic Bilbao essaye de le rapatrier. Laporte présente l’avantage de bien connaître la maison basque, puisqu’il a joué là-bas chez les jeunes entre 2010 et 2011 puis chez les adultes entre 2012 et 2018. Et Bilbao estime avoir des atouts puisque le club va jouer la Ligue des Champions et que l’épouse du footballeur est originaire de la région. Mais ce dossier traîne en longueur. Ce jeudi, la Cadena SER fait un point sur ce dossier. Ainsi, le média ibérique explique que l’écurie saoudienne leur a fait savoir qu’il n’y a de négociations ouvertes avec aucun club à ce jour et qu’aucune offre ne leur est parvenue pour l’instant.

Leur plan serait visiblement de continuer avec le défenseur. Pourtant, l’idée d’Al-Nassr est de s’en séparer nous assure-t-on. Quoi qu’il en soit, tout cela inquiète la fédération espagnole de football (RFEF), qui estime qu’Aymeric Laporte doit quitter l’Arabie saoudite et revenir en Europe cet été afin de se préparer au mieux à la Coupe du Monde 2026 avec la Roja et Luis de la Fuentes. La Cadena SER ajoute que si le joueur veut revenir en Liga, il n’a que deux possibilités. La première est de convaincre l’Athletic Bilbao de contacter Al-Nassr et de faire une offre. La seconde est d’attendre l’évolution du dossier Cristian Romero à l’Atlético. Selon le média espagnol, en cas d’échec avec le joueur de Tottenham, la porte pourrait s’ouvrir pour le natif d’Agen. Mais nous n’en sommes pas encore là. Pour le moment, le mercato d’Aymeric Laporte avance au ralenti.