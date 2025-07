OM : Luiz Felipe est attendu dans son prochain club

Après six mois de collaboration seulement, Luiz Felipe et l’OM vont se séparer. Arrivé à court de forme, le défenseur n’a jamais réussi à combler son retard physique sur ses coéquipiers et a dû se contenter de 4 rencontres de Ligue 1 (deux titularisations, 121 minutes jouées au total). La nouvelle devrait très bientôt être officialisée, car l’Italo-Brésilien a déjà trouvé une porte de sortie.

Selon Radio Marca, tous les feux sont au vert pour une arrivée du côté du Rayo Vallecano dans les prochains jours. Après avoir résilié son contrat avec Marseille, il s’engagera en faveur du club madrilène pour une saison lundi prochain. Il aura l’occasion de revenir en Espagne, deux ans après son départ du Betis pour Al-Ittihad contre 25 M€.