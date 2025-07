Jamal Musiala sort du silence sur Gianluigi Donnarumma et sa blessure

Samedi dernier, Jamal Musiala (22 ans) a été lourdement blessé face au Paris Saint-Germain lors du 1/4 de finale de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA (défaite 2 à 0). En effet, à la suite d’un choc rude avec Gianluigi Donnarumma, l’international allemand a été touché gravement à la cheville gauche. Dans la foulée, les Bavarois avaient donné de ses nouvelles. «Jamal Musiala s’est gravement blessé lors du quart de finale de la Coupe du monde des clubs entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain aux États-Unis et a dû être remplacé à la mi-temps. Les examens médicaux des champions d’Allemagne ont révélé que l’attaquant souffrait d’une fracture du péroné suite à une luxation de la cheville. Le joueur de 22 ans a pris l’avion d’Orlando pour Munich dimanche matin et sera opéré prochainement.»

Depuis, le footballeur est passé sur le billard. Dans le même temps, Donnarumma, choqué par cette blessure, a été pointé du doigt notamment par Manuel Neuer. Jamal Musiala, lui, n’en veut pas à Gigio. Ce mercredi, il a pris la parole sur son compte Instagram officiel pour évoquer sa blessure. «Je voulais vous remercier pour tout l’amour et le soutien que vous m’avez témoigné. Cela me touche énormément. C’est formidable de voir comment le monde du football se serre les coudes dans des moments comme ceux-ci, et j’en suis vraiment reconnaissant. L’opération a été un succès, je suis bien soigné. Il n’y a personne à blâmer. Ce genre de situation arrive de temps en temps. Je vais profiter de la période à venir pour récupérer, tant physiquement que mentalement.» Le message est passé.