L’OM entre en contact avec Pierre-Emerick Aubameyang !

Le 18 juillet 2024, Pierre-Emerick Aubameyang a annoncé son départ de l’Olympique de Marseille après une seule et unique saison. Et quelle saison ! En 51 apparitions toutes compétitions confondues, il a marqué 30 buts et délivré 11 passes décisives. Malgré cela, il a quitté la mort dans l’âme les pensionnaires de l’Orange Vélodrom, avec lesquels il n’était pas parvenu à se qualifier en Ligue des Champions. Sur son compte Instagram, il avait publié un long message d’adieu, lui qui était tombé amoureux de l’OM.

«MERCI MARSEILLE 💙🤍 ! J’ai passé une année remplie d’émotions et je tiens à remercier tout le club, le staff, mes coéquipiers et nos supporters. Vous m’avez rendu plus fort et ces souvenirs avec vous resteront gravés à jamais. Comme vous le savez, j’ai toujours suivi les conseils de mon père, ce qui m’a permis de devenir le joueur que je suis et nous avons donc pris cette décision pour la suite de ma carrière. Il est temps pour moi de démarrer un nouveau chapitre. Merci M. Frank McCourt, Merci Pablo d’avoir accepté mon départ, merci de ton soutien à toute épreuve mais surtout merci de m’avoir offert la chance de découvrir la chaleur et la passion du Vélodrome. Pour toujours allez l’OM. Je ne vous oublierai jamais.»

L’OM est en contact avec PEA

Ensuite, il s’est envolé pour l’Arabie saoudite, où il a signé un contrat jusqu’en juin 2026 avec le puissant club d’Al-Qadsiah. Sous ses nouvelles couleurs, le Gabonais a brillé. Il a marqué 21 buts et délivré 3 buts en 36 apparitions toutes compétitions confondues. Malgré cela, nous vous avons expliqué qu’un départ, un an seulement après son arrivée, est envisagé. En effet, des négociations sont en cours pour résilier son bail. Dans le même temps, nous vous avons indiqué que des clubs frappent déjà à la porte de l’attaquant, qui était de passage à l’ASSE dans la semaine pour l’essai de son neveu.

D’autres pensionnaires de Saudi Pro League, mais aussi des clubs de MLS, de Süper Lig, de Premier League, de Serie A et d’Espagne sont également sur le coup. En France, on n’a pas non plus oublié PEA. Nous vous avons révélé que des clubs de Ligue 1 suivent aussi son cas de près. Ce mercredi, nous pouvons d’ailleurs vous assurer que l’Olympique de Marseille est en contact avec le joueur et son entourage pour un éventuel retour. Pour le moment, l’OM comme tous les clubs intéressés doivent attendre qu’Aubameyang résilie son bail en Arabie saoudite, puisqu’il est toujours officiellement sous contrat. Une fois son bail résilié, tous auront le champ libre pour attaquer.