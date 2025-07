Santi Cazorla prolonge avec Oviedo jusqu’en 2026 !

Santi Cazorla continue son aventure avec le club de son cœur. Le Real Oviedo a annoncé ce samedi 12 juillet la prolongation de contrat de Santi Cazorla jusqu’en 2026. Le milieu de terrain espagnol, véritable légende du club, disputera donc une troisième saison consécutive sous les couleurs de son club formateur, qu’il accompagnera pour son grand retour en Liga. À 39 ans, Cazorla ne semble rien n’avoir perdu de sa classe ni de sa passion. Depuis son retour à l’été 2023, celui qui a évolué à Villarreal, Arsenal ou encore au Qatar, s’est imposé comme un cadre du vestiaire ovetense. Auteur de 5 buts et 5 passes décisives en 35 matchs, il a joué un rôle essentiel dans la montée du club, aussi bien par ses performances que par son leadership dans le vestiaire.

La suite après cette publicité

Son retour inattendu il y a deux ans avait marqué les esprits. Sa prolongation aujourd’hui témoigne d’une volonté partagée entre le joueur et le club de poursuivre l’aventure. Les supporters pourront ainsi continuer de suivre un milieu de terrain reconnu pour sa qualité technique et son expérience, désormais engagé à accompagner le Real Oviedo dans son retour au plus haut niveau. Un nouveau chapitre s’ouvre pour celui qui a toujours conservé un lien fort avec son club formateur.