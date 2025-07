PSG-Real Madrid : Thibaut Courtois a fait une confidence à Ousmane Dembélé

Après la déroute du Real Madrid face au Paris Saint-Germain (0-4), Thibaut Courtois a été très lucide sur son analyse d’après-match. Et parmi les points forts du PSG repérés par le portier merengue, il y a l’activité physique incroyable des Rouge et Bleu au pressing. Courtois a même confié qu’il en avait parlé à Ousmane Dembélé.

La suite après cette publicité

«J’ai dit à Dembélé qu’il pressait beaucoup. Sur un six mètres, j’ai une demi-seconde pour réfléchir à l’endroit où donner le ballon, parce qu’ils vous mangent. C’est quelque chose que nous devons améliorer en tant qu’équipe, ce n’est pas seulement une question d’individus. En tant qu’équipe, nous devons mieux presser, être plus coordonnés. Aujourd’hui, nous avons manqué d’un peu de coordination. Dans les autres matches, nous avons fait beaucoup mieux. C’est quelque chose que nous devons regarder à la vidéo et améliorer», a confié le Belge en zone mixte.

Pour vous régaler de cette première Coupe du Monde des Clubs FIFA 2025 et profiter gratuitement de l’expérience DAZN, abonnez-vous gratuitement ici.