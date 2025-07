Facundo Medina dévoile les raisons de sa venue à l’OM

Facundo Medina est la nouvelle recrue de l’OM depuis une semaine. Le défenseur argentin était présenté à la presse ce mercredi et a expliqué pourquoi il avait rejoint le club de la cité phocéenne. Entre l’ambiance du Vélodrome, la participation à la Ligue des Champions et la présence de Balerdi, il y avait beaucoup d’arguments.

«Il y a plein de choses. Il n’y a pas que Balerdi et le stade, assure celui qui fait l’objet d’un prêt payant (2 M€) assorti à une obligation d’achat (18 M€) de la part du RC Lens. C’est le projet du club dans l’ensemble, le staff et les gens qui ont confiance en ce projet. C’est une motivation en plus pour moi de venir ici. Le groupe m’a déjà ouvert les portes. Il y a aussi le rêve de pouvoir jouer la Coupe du Monde.»