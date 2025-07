Les grandes annonces de CJ Egan-Riley sur son arrivée à l’OM

Ils sont trois nouveaux visages à avoir fait leur apparition sur le Vieux-Port de Marseille cet été. Avec Angel Gomes, arrivé librement en provenance de Lille, et Facundo Medina, transféré de Lens, Conrad Egan-Riley est l’autre dernière recrue en date du club phocéen. L’Anglais est aussi le plus méconnu, puisque contrairement aux deux autres, il n’a encore jamais évolué en Ligue 1. Formé à Manchester City aux côtés de Cole Palmer ou encore Jamie Gittens, le défenseur de 22 ans évoluait la saison passée à Burnley, où il a grandement œuvré au retour des Clarets en Premier League. Ce n’est pas un hasard si son équipe a encaissé seulement 16 buts en 46 journées de Championship, et sa présence dans l’équipe type d’EFL Championship n’est pas un mystère non plus.

Sa complémentarité avec le Français Maxime Estève en ont fait la meilleure charnière du championnat : l’un a signé à l’OM, tandis que l’autre est courtisé par plusieurs top clubs de Premier League, à l’image de Tottenham. Une vraie relation est donc née entre les deux hommes, même si Egan-Riley assure ne pas avoir sollicité son ami avant de rejoindre l’OM. Le vainqueur du dernier Euro Espoirs avec l’Angleterre a en revanche dévoilé les coulisses de sa discussion avec son ami Jonathan Rowe : «j’ai parlé avec Rowe récemment, je lui avais posé des questions lorsqu’on était en sélection sur le club, la ville, les supporters… Il ne m’a dit que du positif, j’ai vu le but qu’il a marqué contre l’OL, c’est un joueur qui a d’énormes qualités, a-t-il confié ce mercredi en conférence de presse. Il pensait que c’était une bonne décision pour moi de venir à Marseille (…) Quand j’ai parlé avec mon agent et ma famille, je savais que c’était le club où je voulais aller. C’est le plus grand club français. »

Il vient pour être titulaire

Si une place en défense semble promise à Facundo Medina (qui est capable de jouer central et latéral gauche), la polyvalence d’Egan-Riley pourrait également lui ouvrir des portes selon le système utilisé par De Zerbi. C’est d’ailleurs un élément qui a tout de suite séduit la cellule de recrutement marseillaise : «j’ai la qualité pour jouer à ces trois postes (défenseur central, latéral droit, milieu récupérateur, ndlr), a assuré le joueur passé par le PSV et Hibernian (Écosse) en prêt. En venant ici, je veux être à la disposition du coach, avoir le plus de temps possible sur le terrain (…) Mon temps de jeu dépendra de la façon dont je m’entraîne. Je me sens bien mentalement, physiquement, mais je veux m’imposer, même si je respecte mes coéquipiers. Il y a de grands joueurs et il y aura toujours de la concurrence. Mais je vais tout donner tous les jours.»

A priori, jouer tous les trois jours n’est pas vraiment nouveau pour lui. Les saisons de Championship à rallonge ont été très formatrices dans son apprentissage du haut niveau, et enchaîner avec la Ligue des Champions et la Coupe de France ne l’effraie pas : «jouer tous les trois jours ? C’est une habitude, c‘était un peu le même format la saison dernière même si c’était sur une seule compétition (le Championship). On avait des matchs le mardi et le samedi. Je me suis habitué à cette demande physique. Là, on est encore en pré-saison. Je travaille sur mon corps pour jouer le plus de matchs possible quand la saison démarrera», a confié le numéro 4 de l’OM. Il pourrait connaître ses premières minutes dans 10 jours face à Gérone, en amical.