Le LOSC dévoile son maillot third 2025/2026

Le LOSC et New Balance ont levé le voile sur leur nouveau maillot third pour la saison 2025-2026, une création audacieuse qui allie modernité et ancrage régional. Dominée par un bleu profond contrasté de jaune éclatant, cette tunique s’inscrit dans la lignée graphique du maillot domicile, avec un motif géométrique inspiré du blason pentagonal du club. Ce blason, lui-même tiré de l’architecture en étoile de la Citadelle de Lille, devient le fil conducteur esthétique de cette saison.

Ce nouveau maillot third reflète la volonté du club de lier identité visuelle forte et innovation textile. Avec des détails en jaune, un logo revisité dans une finition dorée et un motif texturé saisissant, la pièce se veut à la fois stylée et technique. Pensée pour être portée aussi bien sur le terrain que dans la rue, cette tunique marque une nouvelle étape dans la collaboration créative entre le LOSC et New Balance, tout en continuant d’explorer les symboles architecturaux et culturels de la région lilloise.

