Le Paris FC veut un ancien du Bayern Munich

Le Paris FC prépare son arrivée en Ligue 1 et met les gros moyens. 35 M€ ont déjà été dépensés sur le marché des transferts et c’est encore loin d’être terminé puisque Hamari Traoré (Real Sociedad), Hector Fort (FC Barcelone) et Amadou Haidara (RB Leipzig) sont tous courtisés. Outre le renfort de l’effectif, le club cherche à mieux se structurer en interne.

Dans ce secteur aussi, le PFC vise haut et grand. D’après les informations de Sky Sport en Allemagne, la direction souhaite faire venir Marco Neppe au poste de directeur technique. Des discussions sont en cours, alors que le dirigeant de 39 ans est consultant pour Toronto, et a été lié récemment à Arsenal, au Dinamo Zagreb, et pour un retour au Bayern Munich, dont il occupait cette même fonction jusqu’en mars 2024.