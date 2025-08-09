Menu Rechercher
Amical : le Paris FC s’impose contre Nantes, Auxerre perd contre Levante

Les joueurs du FC Nantes célèbrent contre Nice @Maxppp
19:00 Auxerre Levante
19:00 Nantes Paris FC

À la Beaujoire, le FC Nantes, 13e de la dernière saison de Ligue 1, s’est incliné face au Paris FC (2-3) pour son ultime match de préparation. Les Parisiens, 2e de Ligue 2 la saison dernière et auteurs d’un mercato ambitieux, ont ouvert le score par l’intermédiaire de Krasso à la 15e minute. Mostafa Mohamed a ensuite remis Nantes devant grâce à un doublé, avec une frappe précise (19e) puis une tête plongeante sur un centre de Louis (43e), offrant l’avantage aux Jaune et Vert à la pause.

En seconde période, le Paris FC a rapidement inversé la tendance grâce à deux buts coup sur coup (49e, 53e), scellant sa victoire et confirmant sa solidité estivale. Les Nantais, qui restaient déjà sur trois défaites consécutives en préparation, terminent leur pré-saison sans succès, tandis que le club parisien boucle la sienne avec un seul revers en juillet contre l’Union Saint Gilloise. De son côté, Auxerre recevait Levante à l’Abbé-Deschamps, mais les pensionnaires de la Liga, fraîchement promus, se sont finalement imposés facilement contre des Auxerrois en difficulté. L’ancien club de Djibril Cissé s’est incliné sur le score de 2-0. Les derniers 11e de Ligue 1 auront à cœur de faire mieux pour l’exercice 2025-2026.

