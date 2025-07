Mondial des Clubs : le compliment exceptionnel de Jamie Carragher au PSG

Le PSG a frappé un grand coup en terrassant le Real Madrid en demi-finale de la Coupe du Monde des Clubs (4-0). Un match XXL qui va faire les gros titres partout dans le monde.

Et parmi ceux qui ont apprécié le match des Parisiens, Jamie Carragher a lâché un véritable compliment aux Roge et Bleu. «Regarder le PSG, c’est comme regarder le Barça de Pep ! Je ne peux pas leur faire un plus grand compliment», a-t-il posté sur son compte X.