L’OM a bouclé le départ de Luiz Felipe

Un pari. L’hiver dernier, Pablo Longoria, Medhi Benatia et leurs équipes ont tenté un coup de poker sur le mercato. En quête d’un renfort défensif pour satisfaire leur entraîneur Roberto De Zerbi, ils ont décidé de miser sur Luiz Felipe. Un choix surprenant.

En effet, le défenseur sortait d’une période compliquée à Al-Ittihad, où il avait été blessé et donc peu joué. Il n’avait été utilisé qu’à une seule reprise et n’avait plus été sur le pré depuis le 24 août. Des doutes avaient accompagné sa signature du côté des observateurs comme des fans.

L’OM et Luiz Felipe se séparent après 6 mois

Mais l’OM a été convaincu par son expérience et ses qualités. Sauf que son aventure dans la cité phocéenne ne s’est pas passée comme il l’avait imaginé. En méforme ou blessé, celui qui n’avait plus joué depuis 4 mois n’a finalement participé qu’à 4 rencontres de L1. Il n’a été titularisé que deux fois (121 minutes jouées au total à l’OM, ndlr).

Dans le groupe six fois sans entrer en jeu, Luiz Felipe n’entrait plus dans les plans de Marseille pour la saison prochaine. Selon nos informations, le club olympien et le joueur ont décidé de rompre le contrat qui les liait. Luis Felipe, qui ne sera plus un joueur de l’OM d’ici peu, est dans le viseur de plusieurs clubs, dont le Betis. Récemment, le Rayo Vallecano et Majorque ont été cités comme des points de chute potentiels. Affaire à suivre…