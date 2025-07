L’OM rend hommage à Diogo Jota

La triste nouvelle du décès de Diogo Jota a touché toute la planète foot, et pas seulement les clubs où a évolué le Portugais ou ses coéquipiers. Ils ont ainsi été nombreux à rendre hommage à l’ailier de Liverpool, qui a perdu la vie dans un accident de la route avec son frère André en Espagne. L’Olympique de Marseille a aussi tenu à lui rendre hommage.

« L’Olympique de Marseille a appris avec une profonde tristesse la disparition de Diogo Jota et de son frère, André Silva. L’ensemble du club adresse ses plus sincères condoléances et accompagne leur famille, leurs proches, leurs clubs et la sélection nationale portugaise dans cette terrible épreuve », a indiqué l’écurie phocéenne sur ses réseaux sociaux.