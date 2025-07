PSG : le message chambreur d’Achraf Hakimi sur son état physique

Encore une fois, le Paris Saint-Germain a montré sa capacité à s’imposer dans n’importe quelle situation. Dominé par le Bayern Munich, le club francilien a réussi à ouvrir le score grâce à Désiré Doué en fin de partie, avant de doubler la mise grâce à Ousmane Dembélé en toute fin de match, et ce, alors que Pacho et Hernandez avaient été expulsés (2-0).

Et le deuxième but parisien est d’ailleurs venu de l’homme en forme du moment : Achraf Hakimi, auteur d’une passe décisive. En réponse au commentaire du rappeur français Naza, qui expliquait : «Achraf Hakimi c’est trop une dinguerie ce joueur, il sait tout faire il ne veut pas faire ma diete à ma place», l’international marocain a plaisanté en répondant : «Hahaha, je me sens bien physiquement».