L’AS Roma s’intéresse à Leon Bailey

L’AS Roma s’active sur le marché pour renforcer ses ailes et a jeté son dévolu sur Leon Bailey, ailier jamaïcain d’Aston Villa. Né en 1997, l’ancien joueur du Bayer Leverkusen intéresse particulièrement les dirigeants de la Roma, qui travaillent sur un prêt assorti d’une option d’achat selon Sky Sport. L’objectif est de trouver un accord qui permette au club italien de se renforcer offensivement sans engager immédiatement une grosse dépense.

La suite après cette publicité

Auteur de 38 apparitions toutes compétitions confondues lors de la saison 2024-2025, Bailey a inscrit deux petits buts et délivré quatre passes décisives avec Aston Villa. Bien que ses statistiques ne soient pas flamboyantes, sa vitesse, sa qualité de passe et sa capacité à déstabiliser les défenses en font un profil apprécié par la Roma et le coach Gasperini. Les discussions se poursuivent et pourraient aboutir rapidement si les conditions financières conviennent aux deux clubs. Affaire à suivre.