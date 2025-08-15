La nouvelle chaîne Ligue 1+ va tout révolutionner !

Pour séduire et fidéliser un maximum d’abonnés, la nouvelle chaîne Ligue 1+ compte miser sur une immersion inédite au sein des clubs et des matches. Dès son lancement ce vendredi à 19h15, juste avant l’affiche Rennes-Marseille, le diffuseur de la LFP promet un accès élargi aux coulisses selon L’Équipe : caméras dans le car des joueurs, suivi jusqu’à l’intérieur des vestiaires, interventions originales avant le match et potentielles prises de parole de l’arbitre. « Dès le premier match, vous verrez que la perspective a changé », assure Jérôme Cazadieu, directeur éditorial de Ligue 1+, qui souhaite mettre davantage en avant joueurs, entraîneurs et arbitres, plutôt que de rester cantonné aux consultants et journalistes. Les clubs, désormais dépendants du nombre d’abonnés pour leurs revenus télévisuels, se disent majoritairement prêts à collaborer.

La suite après cette publicité

Parmi les nouveautés, le diffuseur accompagnera les joueurs de la sortie du vestiaire à leur entrée sur la pelouse, sonorisera les échauffements lors des plus grosses affiches et proposera à certains acteurs de porter un micro. Des interviews de joueurs remplacés en cours de match feront leur retour, et les célébrations de buts seront filmées au plus près, à la manière de la NFL ou encore de la Liga. En revanche, certaines séquences jugées superflues, comme les interviews dans le tunnel avant le coup d’envoi, disparaîtront. L’objectif de la nouvelle chaîne est clair : immerger le spectateur au plus près de l’action et de l’ambiance, tout en renouvelant l’expérience télévisuelle autour du Championnat de France. Désormais, il ne reste plus qu’à patienter quelques heures.

Suivez cette rencontre sur DAZN avec l’offre Ligue 1+