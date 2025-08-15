OL : une offre arrive pour un taulier

Il y a un an, les dirigeants de l’Olympique Lyonnais étaient pointés du doigt pour ne pas savoir vendre leurs joueurs. Cela avait notamment été reproché au directeur sportif, David Friio, remercié par la suite par John Textor. Douze mois plus tard, l’homme d’affaires américain, qui a mis les Gones dans un sacré bourbier, n’est plus là non plus. Michele Kang a pris la présidence du club, épaulée par Michael Gerlinger (Directeur Général) et Matthieu Louis-Jean (directeur technique). Le travail de ce dernier, ainsi que de la cellule de recrutement menée par Benjamin Charier, est d’ailleurs salué.

Avec les difficultés que l’on connaît, les dirigeants rhodaniens réalisent des coups et des paris sur l’avenir lors de ce marché. Dans le sens des départs, ils ont déjà réussi à faire partir pas mal de monde. Outre Alexandre Lacazette, qui était en fin de contrat, Rayan Cherki, Lucas Perri, Thiago Almada, Duje Caleta-Car, Justin Bengui, Adryelson, Jordan Veretout ou encore Warmed Omari sont partis. Matt Turner, le cadeau empoisonné de Textor, lui n’a pas mis les pieds à Lyon et a été envoyé en prêt à New England Revolution pour limiter la casse. Hier, les pensionnaires du Groupama Stadium ont officialisé deux nouveaux départs.

Galatasaray pousse pour Maitland-Niles

Le jeune Yacine Chaib a été envoyé en prêt au RWDM Brussels (Molenbeek). Nemanja Matic, lui, a résilié son contrat avec l’OL à l’amiable, lui dont les relations avec Paulo Fonseca étaient fraîches. D’autres pourraient encore s’en aller d’ici la clôture du mercato. On pense notamment à Paul Akouokou. Mais ce vendredi, RMC Sport révèle qu’un autre joueur pourrait plier bagage. Un élément important du groupe puisqu’il s’agit du couteau-suisse Ainsley Maitland-Niles. Le média français explique que Galatasaray est toujours très intéressé par l’Anglais. Un intérêt révélé sur notre site il y a déjà plusieurs mois.

Mais ce vendredi, RMC Sport indique que l’écurie turque avance ses pions sur ce dossier et a contacté à plusieurs reprises AMN récemment. Galatasaray planche sur une offre pour séduire et convaincre les Gones de laisser filer l’ancien joueur d’Arsenal. Pour rappel, il est sous contrat avec les Rhodaniens jusqu’en juin 2027. Il reste à savoir si Lyon ouvrira la porte pour un élément qui compte beaucoup pour Paulo Fonseca et l’équipe. Galatasaray affine donc sa proposition qui est attendue très vite dans les bureaux lyonnais.