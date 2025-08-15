Menu Rechercher
Commenter 11
Premier League

Marc Cucurella va prolonger avec Chelsea

Par Allan Brevi
1 min.
Marc Cucurella à Chelsea @Maxppp

Chelsea a trouvé un accord avec Marc Cucurella (27 ans) pour prolonger son contrat, selon les informations du journaliste Fabrizio Romano. L’international espagnol, considéré comme un élément clé sur le terrain et un leader dans le vestiaire, reste au cœur des plans du club pour le présent et l’avenir. Celui qui a réalisé une Coupe du Monde des clubs de très haut niveau sera bel et bien le latéral gauche des Blues pour les saisons à venir.

La suite après cette publicité

Le nouveau contrat n’a pas encore été officialisé, mais l’accord est déjà signé et scellé. Cucurella confirme ainsi son rôle central dans les rangs londoniens. Depuis son arrivée à Chelsea en 2022, il a déjà joué 113 matchs toutes compétitions confondues, 54 lors de l’exercice 2025-2026, preuve qu’il entre parfaitement dans les plans d’Enzo Maresca, ce qui n’est le cas pour tout le monde.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (11)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Chelsea
Marc Cucurella

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Chelsea Logo Chelsea FC
Marc Cucurella Marc Cucurella
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier