Marc Cucurella va prolonger avec Chelsea

Chelsea a trouvé un accord avec Marc Cucurella (27 ans) pour prolonger son contrat, selon les informations du journaliste Fabrizio Romano. L’international espagnol, considéré comme un élément clé sur le terrain et un leader dans le vestiaire, reste au cœur des plans du club pour le présent et l’avenir. Celui qui a réalisé une Coupe du Monde des clubs de très haut niveau sera bel et bien le latéral gauche des Blues pour les saisons à venir.

Le nouveau contrat n’a pas encore été officialisé, mais l’accord est déjà signé et scellé. Cucurella confirme ainsi son rôle central dans les rangs londoniens. Depuis son arrivée à Chelsea en 2022, il a déjà joué 113 matchs toutes compétitions confondues, 54 lors de l’exercice 2025-2026, preuve qu’il entre parfaitement dans les plans d’Enzo Maresca, ce qui n’est le cas pour tout le monde.