FC Porto : l’incroyable confidence d’André Villas-Boas après la mort de Diogo Jota

Depuis plusieurs mois, André Villas-Boas est devenu le président du FC Porto. Un nouveau rôle pour celui qui était entraîneur il y a encore quelques temps. Et même si les résultats sportifs des Dragoes ne sont pas encore au rendez-vous, AVB ne manque pas d’idées. Ce vendredi, l’ancien tacticien de Chelsea a montré qu’il savait aussi faire la part des choses à des occasions moins jouissives que le football. Forcément touché par la disparition bouleversante de Diogo Jota et de son frère, Villas-Boas n’a pas manqué d’adresser toutes ses condoléances à la famille des défunts. AVB en a même profité pour expliquer qu’il travaillait sur un retour de Diogo Jota chez les Dragoes et que ce dernier est devenu un socio du cador portugais :

«On appréciait tout ce qu’il représentait, sur le terrain mais aussi en dehors. Il n’était pas un socio jusqu’à présent mais l’est aujourd’hui. J’espère que tous les membres du conseil d’administration comprendront cette décision. Ce sont des gestes symboliques qui n’effacent pas la douleur qui frappe leurs proches aujourd’hui. On travaillait avec son agent, Jorge Mendes, sur le retour de Diogo Jota au FC Porto à partir de la saison 2026-2027. On avait parlé de cette possibilité et j’en avais informé Diogo Jota par l’intermédiaire de Jorge Mendes lors de son mariage. C’était un rêve pour tous les supporters de Porto que ça se concrétise.»