Le Bayern Munich et les buteurs allemands de Stuttgart, c’est une vieille histoire qui pourrait renaître… Seize ans après Mario Gomez, Nick Woltemade est l’attraction du football allemand après avoir fini meilleur buteur et passeur de l’Euro Espoirs. Avant le huitième de finale de la Coupe du monde des clubs de Munich contre Flamengo, le directeur sportif du Bayern, Max Eberl, a confirmé l’intérêt du club pour Woltemade.

«Nous voulons constituer l’effectif pour la saison prochaine et les années à venir. Nick Woltemade, avec son développement, est sans aucun doute un joueur auquel nous pensons. Et nous verrons ce qui est possible. Nous allons poursuivre nos transferts sereinement, et si les prix sont irréalistes, nous devrons l’accepter et nous tourner vers un autre joueur ciblé. C’est tout à fait normal dans ce milieu. Il n’y a pas de refus. Il y a un plan, et nous essayons de le mettre en œuvre avec les ressources dont nous disposons», a analysé sobrement Max Eberl au micro de DAZN. Le ton est donné.