Bundesliga

BL : Leipzig enchaîne contre Cologne

Par Chemssdine Belgacem
Leipzig 3-1 Cologne

Leipzig poursuit son très bon début de saison. Malgré des départs majeurs cet été (Xavi Simons, Sesko), le RasenBallsport réalise de bonnes prestations et enchaîne les succès. Ce samedi, les hommes d’Ole Werner avaient envie d’enchaîner avec un troisième succès de suite contre Cologne. Et après un match maîtrisé, Leipzig a accompli sa mission.

Après l’ouverture du score précoce d’Assan Ouédraogo (1-0, 13e), Jan Thielmann a réussi à égaliser quelques minutes plus tard (1-1, 23e). En fin de première mi-temps, Leipzig a scellé son succès avec deux buts coup sur coup signés Romulo (2-1, 44e) et David Raum (3-1, 45+1e). Un succès qui permet à Leipzig de consolider sa deuxième place au classement avec une troisième victoire de rang.

