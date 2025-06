Coupe du monde des Clubs : le Bayern Munich écarte Flamengo dans un match fou et rejoint le PSG en quart de finale

La phase finale de la Coupe du monde des Clubs s’accélère. Après les qualifications de Palmeiras et Chelsea hier et celle du Paris Saint-Germain ce dimanche, Flamengo et le Bayern Munich se retrouvaient pour obtenir leur ticket en quart de finale afin d’affronter les Franciliens. Pour ce match, les Brésiliens qui étaient coachés par Filipe Luis s’alignaient en 4-2-3-1 avec des noms connus comme le latéral gauche Alex Sandro passé par la Juventus. Jorginho ancien de Naples, Chelsea et Arsenal, formait le double pivot avec Erick Pulgar qui avait porté le maillot de la Fiorentina. Derrière Gonzalo Plata, il y avait la star Giorgian De Arrascaeta avec l’ancien Marseillais Gerson et l’ancien Lillois Luiz Araujo auprès de lui. Le Bayern Munich optait lui pour un 4-2-3-1 classique avec Jonathan Tah et Dayot Upamecano en défense. Devant, Harry Kane était soutenu par Michael Olise, Serge Gnabry et Kingsley Coman.

La suite après cette publicité

Et ce match n’était pas indiqué pour les supporters manquants de ponctualité, bien au contraire, ça démarrait tambour battant. Très vite, le Bayern Munich imposait sa loi et Joshua Kimmich se distinguait avec un tir lointain contré en corner (5e). Le milieu allemand allait le botter et son centre surprenait Erick Pulgar qui allait malencontreusement détourner au fond de ses propres buts (1-0, 6e). Surpris d’entrée, Flamengo repartait à l’abordage et Gonzalo Plata centrait pour Giorgian De Arrascaeta dont la tentative ne trouvait pas le cadre (7e). Juste derrière, le Bayern Munich allait punir de nouveau avec une frappe d’Harry Kane plein axe juste devant la surface brésilienne. Sa frappe allait heurter le poteau avant de finir au fond des filets (2-0, 10e). Dos au mur, Flamengo n’abdiquait pas et sur une offrande de Giorgian De Arrascaeta côté droit, Luiz Araujo pensait réduire avec une frappe au second poteau, mais Manuel Neuer repoussait d’une parade monstrueuse (16e). Malchanceux, l’ancien Lillois se fendait ensuite d’une volée qui manquait le cadre (32e).

Harry Kane a crucifié Flamengo

Mais les efforts brésiliens n’étaient pas vains. Sur un centre issu de la gauche, Giorgian De Arrascaeta s’illustrait d’une astucieuse talonnade vers le point de penalty pour Gerson. L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille s’en allait exploser les cages de Manuel Neuer d’un missile sous la barre transversale (2-1, 33e). Et alors qu’on pouvait s’attendre à un réveil de Flamengo et à des doutes bavarois, le Rekordmeister allait refaire parler la poudre. Sur un mauvais dégagement plein axe de Luiz Araujo, Leon Goretzka interceptait de la poitrine et enchaînait d’une lourde frappe qui se logeait dans la gauche du but d’Agustín Rossi (3-1, 42e). Un bel avantage à la pause pour la formation allemande. Au retour des vestiaires, Flamengo n’apparaissait pas sonné et jouait crânement sa chance et Michael Olise concédait un penalty après une main dans la surface.

La suite après cette publicité

Jorginho bottait alors le penalty afin de réduire l’écart d’un contrepied parfait (3-2, 55e). Une réaction qui offrait des opportunités d’égaliser à Flamengo à l’image de ce contre de Luiz Araujo où Konrad Laimer interceptait devant Gerson (57e), mais le Bayern n’était pas en reste avec un titre non cadré d’Harry Kane (64e) et deux possibilités galvaudées par l’entrant Leroy Sané (69e et 71e). Finalement, les Bavarois allaient se mettre à l’abri avec une sublime balle axiale entre les lignes de Joshua Kimmich pour Harry Kane. Le buteur anglais allait crucifier Agustín Rossi sans la moindre hésitation (4-2, 73e). Le Bayern Munich avait fait le plus dur et Michael Olise en contre se mélangeait les pinceaux au moment d’enfoncer le clou (86e). Les Bavarois se sont fait peur, mais avec cette victoire 4-2, ils assurent l’essentiel et rejoignent le Paris Saint-Germain en quart de finale.

Pour vous régaler de cette première Coupe du Monde des Clubs FIFA 2025 et profiter gratuitement de l’expérience DAZN, abonnez-vous gratuitement ici.