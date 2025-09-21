BL : le Bayer Leverkusen puni dans les arrêts de jeu par le Borussia M’gladbach

Dans le cadre de la 4e journée de Bundesliga, le Bayer Leverkusen a cru tenir la victoire face au Borussia M’gladbach. Sous les ordres de Hjulmand, les locaux avaient aligné Ben Seghir, Loïc Badé et Lucas Vázquez dès le coup d’envoi. Après une rencontre équilibrée, c’est Malik Tillman qui a ouvert le score à la 70e minute, semblant offrir trois points précieux au Bayer.

La suite après cette publicité

Mais le scénario a basculé dans les arrêts de jeu. Alors que Leverkusen gérait son avance, Tabakovic a surgi à la 90e+2 pour égaliser et arracher un point inespéré pour le Borussia M’gladbach. Un match marqué par une pluie de cartons jaunes : Badé, Quansah et Ben Seghir côté Bayer, tandis qu’Ullrich, Scally et Elvedi ont été sanctionnés pour le Borussia. Cruelle désillusion pour Leverkusen, qui laisse filer une victoire à domicile.