Bundesliga

BL : le Bayern enchaîne à Hoffenheim, Mayence et Fribourg déroulent

Par Josué Cassé
1 min.
Harry Kane sous les couleurs du Bayern. @Maxppp

Dans le cadre de la 4e journée de Bundesliga, quatre rencontres étaient programmées, ce samedi, à 15h30. Déjà leader du championnat, le Bayern a confirmé son bon début de saison sur la pelouse d’Hoffenheim. Portés par un triplé d’Harry Kane (44e, 48e, 77e) et une réalisation de Gnabry (90+9e), les Bavarois confortent leur première place malgré la réduction de l’écart de Coufal en fin de match (82e).

De son côté, Mayence a étrillé Augsbourg (4-1) grâce à des réalisations signées Sano (14e), Kohr (26e), Nebel (60e) et Sieb (69e) alors qu’Hambourg est venu à bout d’Heidenheim (2-1). Enfin, devant son public, le Werder Brême a lourdement chuté (0-3) contre Fribourg. Au classement, le Bayern est leader devant Dortmund et Cologne. Heidenheim est lanterne rouge.

Tous les résultats de 15h30

Hoffenheim 1-4 Bayern : Coufal (82e) / Kane (44e, 48e, sp, 77e, sp) et Gnabry (90+9e)

Augsbourg 1-4 Mayence : Essende (83e) / Sano (14e), Kohr (26e), Nebel (60e) et Sieb (69e)

Hambourg SV 2-1 Heidenheim : Vuskovic (42e) et Philippe (59e) / Kolle (90+3e)

Werder Brême 0-3 Fribourg : Grifo (33e, sp), Adamu (54e) et Coulibaly (75e, csc)

Pub. le - MAJ le
