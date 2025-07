Manchester City et Pep Guardiola se font détruire en Angleterre

Voilà un scénario auquel on ne s’attendait pas au réveil. Contre toute attente, Manchester City s’est fait sortir en 8es de finale de la Coupe du Monde des Clubs contre le club saoudien d’Al-Hilal après un match fou. Dans un premier acte où Al-Hilal n’a rien montré et a été sauvé par son gardien Bounou, le club saoudien a tout renversé et a poussé Manchester City jusqu’en prolongations… avant de faire craquer en fin de match la formation de Pep Guardiola (4-3, a.p.), malgré une entrée pourtant décisive de Rayan Cherki.

Manchester City a complètement craqué

Un coup de tonnerre que n’arrivait pas encore à réaliser le manager catalan à l’issue de la partie : «on les a laissés courir un peu trop en transition. On s’est créé beaucoup d’occasions, surtout en première mi-temps. On était là, on a essayé jusqu’au bout, mais malheureusement, on n’a pas réussi. C’est difficile pour l’instant, mais nous reviendrons dans les prochains jours, nous nous reposerons et nous commencerons la Premier League. Félicitations à Al-Hilal». Et forcément, la presse anglaise a déjà fustigé l’équipe cityzen après cette débâcle à Orlando.

Dans son édition du jour, The Telegraph a pointé du doigt la faiblesse défensive de Manchester City, «l’équipe de Pep Guardiola a été punie par la Pro League saoudienne avec une facilité déconcertante (…) Le but en prolongation du jeune Brésilien Marcos Leonardo n’est qu’un exemple de plus de la fragilité défensive de City tout au long de la soirée. Une équipe qui contrôle le ballon, mais se fait prendre en contre-attaque à maintes reprises». Même constat pour le Daily Mail, qui rappelle un scénario similaire à ceux vécus par les Skyblues au cours de toute la saison.

Rayan Cherki épargné

«Qu’est-ce qui était le pire : la défense ou la finition ? City aurait dû avoir au moins trois buts d’avance à la mi-temps. City n’a tout simplement pas su défendre, constamment désemparé, à huit minutes de la fin, ce qui a facilité la tâche à Al Hilal pour se créer une occasion. City partira en vacances d’été avec plein de questions». Même sentiment pour le Manchester Evening News également, qui épargne cependant Rayan Cherki, auteur d’une belle entrée et d’une passe décisive en prolongations.

De son côté, le Guardian a préféré encenser la prestation d’Al-Hilal, de Yassine Bounou, en passant par le coaching payant de Simone Inzaghi pour ses débuts avec son nouveau club. «Mais la victoire revenait à Al-Hilal – une victoire qu’ils savoureront toujours – et une défaite que City n’oubliera peut-être pas». Car du côté des supporters, cette défaite sonne comme une humiliation, étant donné que Manchester City avait une voie libre pour aller jusqu’en demi-finale du Mondial des Clubs. En vue de la prochaine saison de Premier League, la place de Pep Guardiola pourrait même être remise en question…