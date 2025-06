PSG : Ousmane Dembélé donne des nouvelles très rassurantes sur sa blessure

Auteur de son grand retour avec le Paris Saint-Germain en compétition trois semaines après sa blessure contractée en équipe de France, Ousmane Dembélé a participé à la belle victoire parisienne contre l’Inter Miami (4-0). Une bonne nouvelle pour le club francilien et l’attaquant français qui a fait part de satisfaction après la rencontre au micro de DAZN : «ça va bien, je voulais reprendre le rythme après trois semaines en dehors du terrain. Ça fait du bien de revenir avec ce match, cette victoire 4-0 et la qualification.»

«Après la blessure, la Ligue des Nations, j’ai voulu prendre le temps et j’en ai parlé avec le staff. Ce n’était pas une blessure importante, mais il fallait prendre le temps pour que ça cicatrise bien, mais comme ça je reviens frais et ça m’a fait du bien de couper et de revenir frais pour les matches importants. J’ai bossé cette saison, ça a été une réussite personnellement, je veux bien finir la saison avec ce Mondial», a-t-il confié.

