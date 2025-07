La presse européenne inconsolable après le décès de Diogo Jota, décision imminente pour Nico Williams

Le monde du foot rend hommage à Diogo Jota

« Dévasté », titre le Mirror ce matin. Le journal britannique revient sur l’accident tragique qui a coûté la vie à Diogo Jota et à son frère André, provoquant une onde de choc mondiale. La réaction est unanime : incompréhension, douleur et silence face à une perte aussi brutale. Il n’y a pas de mots pour exprimer l’horreur. Le journal L’Equipe parle du «drame Diogo Jota.» Le quotidien français rend hommage à un joueur aimé pour son abnégation, passé de jeune espoir jugé trop frêle à figure emblématique de Premier League. Le journal revient sur son parcours inspirant, brisé trop tôt, et sur l’émotion qui envahit ses anciens coéquipiers. Dans Marca, «le football pleure», peut-on lire en Une. L’Espagne, pays du drame, s’associe au deuil mondial. Le journal madrilène évoque une journée noire pour le football européen. Les clubs de Liga, ses anciens adversaires et les supporters ont observé une minute de silence spontanée dans plusieurs centres d’entraînement. O Jogo publie une couverture poignante en noir et blanc, avec les deux frères, côte à côte. Le Portugal pleure l’un de ses meilleurs ambassadeurs du football moderne en parlant d’une «douleur éternelle». À Liverpool, c’est tout le club qui est anéanti. Il a annoncé la retraite définitive du numéro 20, désormais sacré à Anfield. Un cérémonial d’adieu est en préparation. Les supporters prévoient un hommage géant avant le prochain match, et des milliers de fleurs ont déjà été déposées devant le stade.

Décision imminente pour Nico Williams

Le FC Barcelone attend la réponse de Nico Williams, l’un de ses objectifs prioritaires du mercato. Le dossier entre donc dans sa phase décisive. Selon Mundo Deportivo, l’ailier de l’Athletic Bilbao va tenir une réunion décisive avec sa famille et ses agents pour dire « oui » ou « non » au FC Barcelone. L’ailier basque souhaite rejoindre la Catalogne, mais a posé une condition contractuelle sensible : pouvoir partir gratuitement si le club ne parvient pas à l’inscrire en Liga à cause du fair-play financier. Le Barça a refusé cette clause, craignant un précédent juridique. Confiant sur sa capacité à respecter la règle 1:1 dans les prochaines semaines, le club préfère s’en remettre à la confiance mutuelle plutôt qu’à des clauses risquées.

Estevao veut tout casser

Dans un entretien accordé à AS, le joyau brésilien de 17 ans, Estevão Willian, annonce clairement la couleur : «j’espère combattre Lamine et Mastantuono ». Le futur joueur de Chelsea, attendu à Londres après la Coupe du Monde des Clubs, se positionne d’ores et déjà comme l’un des grands rivaux de la nouvelle génération du Real Madrid et du FC Barcelone». Fan de Neymar, comparé parfois à Messi pour son aisance balle au pied et son explosivité, Estevão affiche de grandes ambitions : éblouir l’Europe, remporter la Coupe du Monde avec le Brésil, décrocher un Ballon d’Or. Avant de rejoindre Chelsea, il aura l’occasion d’affronter son futur club avec Palmeiras lors de la Coupe du monde des clubs. Pour le Daily Star, le vestiaire londonien est déjà prévenu : Estevao arrive.