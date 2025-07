La FIFA ouvre des bureaux au Maroc

Ce samedi, à Rabat, la FIFA a inauguré un bureau régional, le premier de la zone Afrique du Nord. Ce bureau devrait permettre de centraliser toutes les activités de la FIFA sur le continent africain. Et il servira logiquement à faciliter l’organisation de la Coupe du Monde 2030, dans cinq ans, qui aura lieu au Maroc, en Espagne et au Portugal.

«C’est un jour qu’on va écrire en lettres dorées dans l’histoire magnifique de la Fifa, du football en Afrique, du football au Maroc, du football dans le monde. ‪C’est important pour la FIFA d’être ici au Maroc, en Afrique. (…) Le Maroc va évidemment organiser le Mondial en 2030, le Mondial du centenaire. C’est un pays qui a fait beaucoup en termes de développement du football. Pas seulement la demi-finale du Mondial, le monde entier était marocain au Qatar. Mais pas que ça. C’est le résultat d’un travail, du président Faouzi Lekjaa, de tout le Maroc sous l’impulsion du Roi Mohammed VI. C’est la vraie locomotive d’un pays qui est passé avec 3 vitesses d’avance sur tous les autres, vers le futur. On le voit. J’ai été dans différentes villes. On voit au niveau de la société. Tout est prêt pour que ce pays fasse partie des grands pays du monde. Et c’est pour ça que la FIFA doit être ici », a confié Gianni Infantino après l’inauguration du bureau.