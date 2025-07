Chelsea a pris une grande décision pour le flop Marc Guiu !

«Chelsea est arrivé et a payé la clause de Marc Guiu. Pour tous les joueurs qui veulent quitter le Barça, les portes sont ouvertes. Mais il n’y a pas d’autre endroit comme le Barça. Ils s’en rendront compte plus tard». Voici ce que déclarait Joan Laporta, président du FC Barcelone, en octobre dernier. Quelques mois après cette pique envoyée au symbole de la formation barcelonaise, difficile de donner tort au patron des Culers. Arrivé à Chelsea contre un chèque de 6 millions d’euros, soit le montant de sa clause libératoire, Marc Guiu vit pour l’heure une expérience plus que contrastée du côté de Londres…

Dépassé dans la hiérarchie et peu aidé par le système en 4-2-3-1 de son entraîneur, le jeune prodige espagnol n’entre pas vraiment dans les plans d’Enzo Maresca. La donne est simple : lors de l’exercice 2024-2025, le natif de Granollers n’a disputé que 16 petites rencontres (619 minutes de jeu). Malgré 6 buts inscrits en Conference League, le droitier d’1m87 se retrouve donc à la croisée des chemins et une question revient avec insistance lors de cette période estivale : quel sens donner à sa carrière ? Ce vendredi, Sport consacre d’ailleurs quelques lignes à la situation de l’attaquant de 19 ans.

Chelsea espère un prêt en Angleterre

À l’heure où les Blues, titrés lors de la Coupe du Monde des Clubs, continuent d’affoler le marché des transferts (Kendry Páez, Mamadou Sarr, Dário Essugo, Estevao, Liam Delap, Joao Pedro et Jamie Gittens), Marc Guiu pourrait lui connaître un sort bien différent. Selon le média espagnol, celui qui voit son contrat courir jusqu’en juin 2029 (+ une année en option) figure plus que jamais sur la liste des candidats au départ. En effet, Chelsea aurait ouvert les portes au prêt de l’attaquant catalan, conscient de l’extrême concurrence sur le front de l’attaque.

Si un départ semble inéluctable, les Blues ne comptent cependant pas faire n’importe quoi. Dans cette optique, Sport ajoute que les pensionnaires de Stamford Bridge ne souhaitent inclure aucune option d’achat dans un futur éventuel deal. L’objectif est clair : prêter le crack espagnol - de préférence en Angleterre - afin que ce dernier poursuive sa progression et revienne plus armé. Alors que le mercato bat son plein, reste désormais à savoir si une écurie de Premier League se positionnera, ou non, sur l’ancien joueur de la Masia…