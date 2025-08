Chelsea : Enzo Maresca met 9 joueurs au placard !

Le temps commence à presser pour Chelsea. Il reste 4 semaines de mercato et le club londonien a encore besoin de dégraisser une grosse partie de son effectif. Les délais sont encore jouables mais on parle d’une dizaine de joueurs à devoir trouver une porte de sortie, surtout que dans le même temps, la direction n’a pas attendu de vendre davantage pour recruter. Rien que ces derniers jours, Jorrel Hato est arrivé pour 40 M€ et il devrait rapidement être suivi de Xavi Simons. Pourtant, Chelsea ne chôme pas dans le sens des départs avec les départs définitifs ou sous forme de prêts de Joao Felix à Al-Nassr, Mamadou Sarr, Mike Pender et Kendry Paez à Strasbourg.

La suite après cette publicité

Nous sommes encore loin du compte et pour encourager les récalcitrants à s’en aller, le club emploie les grands moyens. Dernier en date, certains noms ont carrément été supprimés de l’équipe première sur le site internet du club. C’est ce qu’ont remarqué des médias anglais ces dernières heures. La manière est un peu cavalière mais elle a au moins le mérite d’être claire pour les neuf intéressés. Ils ne sont plus les bienvenus et doivent partir le plus vite possible. Parmi ces neuf éléments, on retrouve notamment deux Français : Axel Disasi et Lesley Ugochukwu. Le premier est dans le viseur de NEOM, alors que le second va bientôt s’engager à Burnley, lui a été recruté 27 M€ à Rennes il y a deux ans.

La suite après cette publicité

Sterling, Chilwell, Veiga ont "disparu" de Chelsea

Autres joueurs transformés en fantômes sur la page "effectif de l’équipe première", Raheem Sterling, Ben Chilwell et Armando Broja. L’ancien de Manchester City sort d’un prêt raté à Arsenal. Il est clairement sur le déclin a besoin d’un challenge différent à relever mais son salaire coûte très cher. Il a un temps été annoncé en Italie mais la rumeur n’a pas fait long feu. Chilwell n’est plus désiré depuis longtemps et n’a connu que 12 apparitions la saison dernière. Problème pour le latéral gauche, c’est morne plaine, notamment en raison de ses nombreuses blessures des dernières années. Broja est aussi dans le creux de la vague après avoir manqué son prêt à Everton mais il devrait rejoindre Burnley, comme Ugocukwu.

Enfin, au rayon des disparus nous retrouvons Carney Chukwuemeka, prêté au Borussia Dortmund en seconde partie de saison. Le jeune milieu de terrain a des pistes en Premier League sans que cela ne soit concret pour le moment, alors que le jeune Alfie Gilchrist est cité en Arabie saoudite. David Datro Fofana est loin dans la hiérarchie, surtout après son prêt à Göztepe. Il n’a pas beaucoup de courtisans pour le moment, tout le contraire de Renato Veiga. Celui qui a été recruté 14 M€ il y a un an a déjà connu un autre club puisqu’il a été cédé six mois à la Juventus. Le défenseur portugais a été suivi par l’OM et plus récemment par l’Atlético de Madrid. C’est à se demander pourquoi les Blues l’ont recruté…