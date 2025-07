L’OM a bouclé le départ d’Ismaël Koné !

L’OM est particulièrement actif dans ces premières semaines de mercato. Dans le sens des arrivées depuis le début de ce mercato. Angel Gomes, CJ Egan-Riley et Facundo Medina ont débarqué sur la Canebière. Les deux premiers arrivent en fin de contrat tandis que l’Argentin est prêté par le RC Lens (prêt payant de 2 M€) avec obligation d’achat. Il faut aussi alléger l’effectif et les départs de Luis Henrique à l’Inter (25 M€), de Quentin Merlin (13 M€) et de Valentin Rongier (5,5 M€) à Rennes et de Pau Lopez à Toluca (4,8 M€) vont dans ce sens.

C’est encore loin d’être terminé. Un départ est attendu dans les toutes prochaines heures, selon nos informations. Il s’agit d’Ismaël Koné. Nous sommes en mesure de vous affirmer que le milieu canadien est en passe d’être prêté à Sassuolo. Les deux clubs se sont entendus sur un prêt payant de 2,5 M€ avec une obligation d’achat (en cas de maintien) à hauteur de 10 M€. L’OM conserve également un pourcentage sur une potentielle revente. Le joueur doit même prendre la direction de l’Italie dès aujourd’hui pour finaliser ce mouvement.

Koné attendu à Sassuolo dans les prochaines heures

Arrivé il y a un an en provenance de Watford pour 12 M€, le joueur de 23 ans n’a jamais réussi à se mettre au diapason à Marseille. Bousculé dans ses habitudes, on lui reprochait une attitude pas toujours optimale à l’entraînement. Il y a même eu des tensions avec Roberto De Zerbi, déçu de ses prestations et de son engagement alors qu’il misait beaucoup sur lui. Après 9 apparitions toutes compétitions confondues lors de la première partie de saison, Koné a fini par être prêté au Stade Rennais sur la seconde moitié.

En Bretagne, il a beaucoup plus joué, 13 apparitions au total (pour 2 buts et 1 passe décisive) que ce soit sous la houlette de Jorge Sampaoli, puis d’Habib Beye qui a pris la suite de l’éphémère entraîneur argentin. Cela n’a pas non plus suffi à convaincre le Stade Rennais de lever son option d’achat. Il fallait lui trouver une nouvelle porte de sortie et c’est vers l’Italie que l’OM a regardé. Courtisé par la Roma, Bologne ou encore Parme, c’est bien vers Sassuolo que le Canadien tentera de se relancer. La direction a échoué avec cet été élément envoyé par la réserve à la rentrée, comme nous vous le révélions.