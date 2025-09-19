Menu Rechercher
OM : la petite phrase de Gerónimo Rulli sur le PSG

Par Josué Cassé
Gerónimo Rulli sous le maillot de l'OM @Maxppp
Marseille PSG
En clôture de la 5e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille accueillera, dimanche soir, le Paris Saint-Germain. Une affiche historique d’ores et déjà très attendue. Présent en conférence de presse ce vendredi, Gerónimo Rulli est lui bien conscient du défi qui attend les Marseillais…

«Je pense que l’on a devant nous le meilleur PSG de l’histoire. Ils ont quasiment tout gagné la saison dernière. On aspire à les battre et à atteindre ce niveau, quand on voit qu’ils continuent à avancer et qu’ils restent les meilleurs même avec des joueurs blessés. L’ambition de notre club est d’aller chercher un peu plus, de lutter pour le titre. On sait qu’il y a un écart entre eux et nous. Moi j’aimerais lutter avec eux jusqu’au bout».

