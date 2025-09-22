OM - PSG : la boulette de Chevalier permet à Aguerd d’ouvrir le score

L’OM frappe d’entrée dans ce Clasico reprogrammé. Après seulement quelques minutes de jeu, Nayef Aguerd a ouvert le score et fait exploser le Vélodrome. Sur une action construite côté droit, Mason Greenwood enroule un centre-tir vers le second poteau. Dévié par Achraf Hakimi, le ballon traîne dans la surface parisienne. Lucas Chevalier, un peu court dans sa sortie, laisse la possibilité au défenseur marocain de surgir devant Marquinhos.

Parfaitement placé, Aguerd reprend de la tête et propulse le ballon au fond des filets pour inscrire le premier but de la rencontre. Cette ouverture du score confirme l’entame très agressive de l’OM, bien décidé à profiter de l’ambiance électrique du Vélodrome et des conditions idéales du terrain pour mettre le PSG sous pression dès les premières minutes.