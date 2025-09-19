LdC : l’équipe de la première journée, avec un Marseillais et pas de Parisiens

Après cette première journée de Ligue des Champions, l’UEFA a dévoilé sa traditionnelle équipe représentant les onze meilleurs joueurs de la semaine. Parmi eux, on retrouve évidemment Harry Kane (Bayern Munich) et Marcus Thuram (Inter Milan), auteurs d’un doublé, à l’instar de Marcus Rashford, qui a inscrit ses deux premiers buts avec son nouveau club contre Newcastle.

On retrouve aussi Virgil Van Dijk (Liverpool) et Marcos Llorente (Atlético de Madrid), buteurs lors de la même rencontre. Ainsi que Geronimo Rulli (OM), salué après sa belle prestation contre le Real Madrid. En revanche, aucun joueur du Paris Saint-Germain ne figure dans cette équipe, malgré la victoire large contre l’Atalanta Bergame (4-0).

L’équipe de la première journée

Rulli (OM) - Mbodji (Slavia Prague), Van Dijk (Liverpool), Luckassen (Pafos), Llorente (Atlético de Madrid) - Rashford (FC Barcelone), Vanaken (Bruges), Bicalho (Qarabag), Trincão (Sporting) - Harry Kane (Bayern Munich), Marcus Thuram (Inter Milan)