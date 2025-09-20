OM : Geoffrey Kondogbia forfait pour le Classique contre le PSG

C’est le choc que tout le monde attend ce week-end. Même s’il est menacé par les conditions climatiques qui s’annoncent compliquées ce dimanche à Marseille, le Classique entre l’OM et le PSG ne manque pas de hype. Après son beau match sur la pelouse du Real Madrid ce mardi en Ligue des Champions, l’OM compte bien profiter des nombreuses absences dans la capitale pour aller chercher ce choc.

Problème, Roberto De Zerbi doit composer avec quelques blessés également sur la Canebière. D’après les informations de RMC, Geoffrey Kondogbia est d’ores et déjà forfait pour la rencontre face au PSG. Une mauvaise nouvelle pour le milieu centrafricain, touché au mollet, qui était en train de récupérer sa place de titulaire dans l’entrejeu au gré de ses belles prestations en ce début de saison.

