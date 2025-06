Mercato : l’OM travaillerait sur un échange fou avec l’AS Roma !

L’été a commencé plutôt calmement pour l’Olympique de Marseille, qui a déjà enrôlé deux joueurs pour 0€, mais tout s’est fait dans le cadre d’opérations qui se sont conclues très vite et à l’abri des traditionnels feuilletons mercato. Le défenseur central CJ Riley et le milieu de terrain Angel Gomes sont ainsi venus renforcer les rangs phocéens, eux qui étaient en fin de contrat, et ils ne sont que les premiers d’une longue liste de joueurs qui risquent d’arriver en terres phocéennes ces prochaines semaines.

D’autres, risquent de partir, à l’image du défenseur central Luiz Felipe, qui devrait filer en Liga au Rayo Vallecano, alors qu’Azzedine Ounahi est lui aussi considéré comme indésirable. Selon nos informations, son prix a été fixé à 12 millions d’euros, alors que Brighton est sur le coup. Samuel Gigot lui devrait rester à la Lazio, toujours selon nos sources. Quant à Ismaël Koné, prêté à Rennes en deuxième partie de saison, il pourrait lui aussi partir. Mais son départ pourrait provoquer une arrivée pour le moins inattendue.

L’OM récupèrerait un gros défenseur

Effectivement, selon Sky Italia, l’Olympique de Marseille et l’AS Roma travaillent sur un échange de joueurs. Le milieu de terrain canadien de 23 ans filerait du côté de la capitale italienne, et Evan Ndicka, défenseur central ivoirien de 25 ans (16 sélections), ferait le chemin inverse et poserait ses valises à Marseille. Frederic Massara, nouveau directeur sportif romain, connaît bien et apprécie beaucoup Koné suite à son aventure à Rennes et voudrait l’offrir à Gian Piero Gasperini, le nouveau coach de la Louve.

Avec Rennes, Koné a joué 13 rencontres de Ligue 1 (dont 4 en tant que titulaire), inscrivant 2 buts et délivrant une passe décisive. Quant à Evan Ndicka, véritable taulier de l’AS Roma ayant disputé les 38 rencontres de Serie A de la saison dernière, il serait un renfort de poids pour l’équipe de Roberto De Zerbi. Même si le média italien ne donne pas plus de détails, on imagine que l’OM devrait ajouter d’autres contreparties dans l’opération puisque la valeur marchande du défenseur central ivoirien, passé par Auxerre, est bien supérieure à celle du Canadien. Affaire à suivre…