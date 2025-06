L’OM fixe les conditions pour Azzedine Ounahi

Prêté cette saison du côté du Panathinaikos, Azzedine Ounahi s’est plutôt bien relancé en Grèce. L’ancien milieu de l’OM a retrouvé son football et a même été élu meilleur joueur du club par les supporters. De quoi lui permettre de relancer son avenir sur le mercato alors qu’il ne rentre plus dans les plans de l’Olympique de Marseille.

Dans ce sens, nous vous révélions que le club anglais de Brighton était intéressé à l’idée de le récupérer. Et l’international marocain, qui a pour objectif la CAN dans 6 mois au pays, est chaud de rejoindre la Premier League. Selon nos informations, l’OM a fixé son prix à 12 millions. Il ne partira pas pour moins et uniquement pour un transfert sec. Si aucune offre n’est satisfaisante, le joueur restera à Marseille. Pour le moment, la direction n’a reçu aucune offre et ne souhaite pas reprêter le joueur. Rien de convaincant pour l’OM qui attend de voir si Brighton passera à l’action.