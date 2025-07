Liverpool : Arne Slot confirme le départ imminent de Luis Diaz

C’est une absence remarquée. Ce samedi, Liverpool affrontait l’AC Milan en match de préparation de la saison à venir. Une rencontre qui s’est soldée par une victoire milanaise 4-2. Du côté des Reds, deux absences ont fait parler. Les attaquants Luis Diaz et Darwin Nunez étaient absents de la feuille de match. Et forcément, en pleine période de mercato, on peut se poser des questions.

Après la rencontre, en conférence de presse, le coach Arne Slot a expliqué que l’absence de Darwin Nunez était liée à une légère gêne musculaire. En revanche, il a expliqué que Luis Diaz avait été écarté en raison de négociations pour un transfert imminent. L’attaquant colombien devrait filer du côté du Bayern Munich qui a fait une offre de plus de 70 millions ces derniers jours.