Mercato : l’OL se prépare à une grande braderie

L’Olympique Lyonnais traverse probablement la période la plus compliquée de son histoire récente. Rétrogradé en Ligue 2 par la DNCG pour de grosses galères financières, le club rhodanien a fait appel de la décision et s’est empressé de complètement bousculer son organigramme. Le sulfureux John Textor a été écarté de la présidence de l’OL et remplacé par Michele Kang. Elle sera épaulée par Michael Gerlinger, nouveau directeur général du club dans cette mission. Car le club est en mission pour se sauver.

Il faudra d’ailleurs bien plus qu’un changement d’organigramme pour convaincre la DNCG puisque l’OL doit tout simplement trouver 200 millions d’euros pour rester en Ligue 1. Le club va devoir injecter immédiatement plus de 100 millions d’euros dans ses comptes et garantir, parallèlement, au moins 100 millions d’euros supplémentaires pour le reste de la saison. Une somme XXL à trouver en moins d’une semaine et qui confirme que le club va devoir clairement chambouler ses finances. Car même si le club parvient, par miracle à se maintenir en Ligue 1, il ne prétendra plus aux premières places pour les prochaines années.

Une grosse partie de l’effectif concernée

Selon Le Progrès, une source interne au club a révélé que Michele Kang allait «lancer un plan d’austérité sur 3-4 ans vouant l’équipe à jouer le milieu de tableau», en cas de maintien en Ligue 1. Le club se prépare d’ailleurs une grosse vague de départs et Michele Kang a décidé de ne plus avoir dans son effectif des joueurs touchant 200 000 euros par mois. Dans ce sens, Tolisso, Nuamah, Mikautadze, Veretout, Niakhaté, Matic et Almada étaient concernés cette saison. Même en cas de maintien, difficile de les voir rester à l’OL.

Pour le club, certaines autres ventes sont désormais actées pour survivre. Outre Cherki et Tagliafico qui ont déjà quitté le navire, l’OL espère renflouer ses caisses avec les ventes de Lucas Perri, Malick Fofana, Tessmann, Kumbedi et Caleta-Car. Il y a quelques jours, John Textor avait présenté son plan à la DNCG promettant 100 millions grâce aux ventes des joueurs de son effectif. Que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue 2, Lyon se prépare donc à connaitre une très large revue d’effectif qui va faire dégringoler les ambitions sportives alors que les jeunes du centre quittent aussi le club.