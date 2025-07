Le RC Lens annonce son nouveau gardien

Cet été, le Racing Club de Lens a plusieurs priorités. Mais ces derniers jours, l’objectif des dirigeants nordistes était surtout de mettre la main sur un nouveau gardien de but. Il faut dire que c’était déjà le cas l’hiver dernier quand Brice Samba a décidé de rejoindre le Stade Rennais. Pour le remplacer, les Lensois rêvaient de Pau Lopez, qui ne jouait plus à l’OM. Mais son arrivée avait capoté. Ils s’étaient donc rabattus sur Mathew Ryan en janvier dernier.

Mais l’international australien, auteur de 14 rencontres toutes compétitions confondues (6 clean sheets, 17 buts encaissés), n’a pas fait l’unanimité. Même si le joueur de 33 ans espérait rester, Lens lui a montré la porte de sortie et a officialisé son départ. Hervé Koffi, lui non plus, n’entrait pas dans les plans de la direction et du nouveau coach, Pierre Sage. Ce n’est donc pas un, mais deux portiers que le club artésien cherchait cet été.

Lens recrute Risser

Si Régis Gurtner était la priorité pour le poste de doublure, la quête d’un numéro un a été longue et semée d’embûches. Comme expliqué sur notre site, Yehvann Diouf était l’une des cibles n°1 de Lens. Mais le gardien de Reims a préféré dire oui à Nice. Les Sang et Or ont donc avancé leurs pions en coulisses pour mettre la main sur Robin Risser (20 ans), l’autre priorité des Nordistes à ce poste.

Et ils ont fini par arriver à leurs fins puisqu’ils ont officialisé aujourd’hui l’arrivée de l’international français U21 qui appartenait à Strasbourg et qui était en prêt au Red Star l’an dernier. «Gardien prometteur et talentueux, façonné au travers d’un parcours formateur et linéaire, Robin Risser rallie l’Artois. Le natif de Colmar et international Espoirs français s’engage avec le Racing pour les cinq prochaines saisons et endossera le rôle de gardien numéro 1», indique le communiqué du club. Un renfort attendu à Lens, où on veut miser sur son talent et sa jeunesse pour écrire un bel avenir.