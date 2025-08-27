Ligue 1
Le RC Lens abandonne le dossier Sinayoko !
Cela sera à n’en pas douter l’une des histoires les plus savoureuses du mercato 2025. Le RC Lens pensait avoir tout fait pour boucler le transfert de Lassine Sinayoko. Mais l’AJ Auxerre a bloqué in extremis son attaquant malien, également courtisé par Rennes, qui est arrivé plus tardivement dans le dossier.
Sébastien Denis @sebnonda – 17:23
❌le RC Lens, au vu du non respect des accords évoqués et envoyés, se retire définitivement du dossier Lassine Sinayoko
Malgré l’envie du joueur de s’engager pour le club sang et or, la direction nordiste a finalement décidé d’abandonner ce dossier devenu sacrément épineux. Dépitée par la tournure prise par les événements et le non respect des accords évoqués et envoyés, elle a fait savoir qu’elle n’irait pas plus loin.
