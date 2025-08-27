Menu Rechercher
Le RC Lens abandonne le dossier Sinayoko !

Par Sebastien Denis - Aurélien Léger-Moëc
1 min.
LOSC Auxerre @Maxppp

Cela sera à n’en pas douter l’une des histoires les plus savoureuses du mercato 2025. Le RC Lens pensait avoir tout fait pour boucler le transfert de Lassine Sinayoko. Mais l’AJ Auxerre a bloqué in extremis son attaquant malien, également courtisé par Rennes, qui est arrivé plus tardivement dans le dossier.

Sébastien Denis
🚨EXCL #RCLens 🔴🟡

❌le RC Lens, au vu du non respect des accords évoqués et envoyés, se retire définitivement du dossier Lassine Sinayoko
Sébastien Denis
🚨#RCLens 🔴🟡

❗️Volonté toujours forte de faire Lassine Sinayoko du côté de Lens

❌l'attaquant 🇲🇱 a refusé de s'entrainer avec l'AJA et veut rejoindre Lens (@FabriceHawkins)

⚠️la balle est dans le camp d'Auxerre de plus en plus acculé sur ce dossier
Voir sur X

Malgré l’envie du joueur de s’engager pour le club sang et or, la direction nordiste a finalement décidé d’abandonner ce dossier devenu sacrément épineux. Dépitée par la tournure prise par les événements et le non respect des accords évoqués et envoyés, elle a fait savoir qu’elle n’irait pas plus loin.

