Le RC Lens abandonne le dossier Sinayoko !

Cela sera à n’en pas douter l’une des histoires les plus savoureuses du mercato 2025. Le RC Lens pensait avoir tout fait pour boucler le transfert de Lassine Sinayoko. Mais l’AJ Auxerre a bloqué in extremis son attaquant malien, également courtisé par Rennes, qui est arrivé plus tardivement dans le dossier.

Malgré l’envie du joueur de s’engager pour le club sang et or, la direction nordiste a finalement décidé d’abandonner ce dossier devenu sacrément épineux. Dépitée par la tournure prise par les événements et le non respect des accords évoqués et envoyés, elle a fait savoir qu’elle n’irait pas plus loin.