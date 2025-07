Le RC Lens avance fort sur Robin Risser

Le chantier du gardien de but est devenu essentiel au RC Lens. Si l’arrivée de Régis Gurtner au poste de numéro 2 est imminente, le club artésien doit rapidement trouver son gardien numéro 1 pour la saison à venir. Si la piste Yehvann Diouf était prioritaire, le portier du Stade de Reims va filer du côté de Nice suite à des divergences entre les Champenois et Lens. Dès lors et comme nous vous l’avions révélé, trois autres pistes étaient creusées en parallèle dont l’une d’elles menait à Robin Risser qui était d’ailleurs au même niveau de priorité que Diouf.

Nous sommes en mesure de vous confirmer que le portier international espoir tricolore U21 est toujours tout en haut de la short-list lensoise en compagnie d’un autre gardien dont le nom n’a pas filtré. Prêté au Red Star l’an passé et auteur d’un exercice convaincant en Ligue 2 au sein du club audonien, le portier formé au RC Strasbourg sait qu’il n’a aucun avenir en Alsace et qu’il doit partir pour faire décoller sa carrière. Au RC Lens ? Réponse dans les prochains jours puisque la direction du club nordiste espère statuer définitivement pour le poste de gardien d’ici la fin de semaine.