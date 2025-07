Kylian Mbappé laissé derrière par le Real Madrid à cause d’un contrôle antidopage

Samedi soir, le Real Madrid s’est défait du Borussia Dortmund non sans difficulté (3-2) pour valider son ticket pour les demi-finales de la Coupe du Monde des Clubs, où il affrontera le PSG, vainqueur du Bayern Munich 2-0 plus tôt dans la journée. Entré en cours de jeu, Kylian Mbappé s’est aussi illustré en marquant le troisième but de son équipe d’un sublime ciseau bien placé. Après la rencontre, l’attaquant français a aussi été protagoniste d’un moment peu habituel.

D’après Marca, Mbappé n’a pas quitté le MetLife Stadium avec toute la délégation du Real Madrid. Après que les Merengues ont décroché leur qualification, les joueurs et le staff ont commencé à quitter le stade et à se diriger vers le bus de l’équipe, afin de rejoindre l’aéroport et retourner à West Palm Beach, à Miami, leur camp de base pendant la compétition. Resté derrière à cause du contrôle antidopage, le numéro 9 du Real Madrid a été retardé. Ses coéquipiers ont donc été contraints de partir sans lui. Toujours selon les informations du quotidien espagnol, le Real Madrid est parti à 19h30 (heure locale) alors que Mbappé n’a quitté le stade qu’à 20h28, raccompagné dans une voiture noire avec un membre du club, et escorté par cinq véhicules de police.