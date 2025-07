Affaire Nico Williams : le FC Barcelone sort du silence

C’est une véritable humiliation que vient de subir le FC Barcelone. Dans son histoire, le club catalan a rarement été snobé par des joueurs évoluant dans des écuries moins huppées. Et pourtant. Alors qu’il pensait pouvoir enfin recruter Nico Williams (22 ans), le Barça a découvert avec stupéfaction l’annonce officielle de la prolongation du champion d’Europe 2024 jusqu’en 2035.

Une clause a tout fait capoter

Les Blaugranas sont logiquement sonnés, mais doivent se ressaisir immédiatement pour oublier ce cuisant échec. Selon les dernières indiscrétions de la presse catalane, Luis Diaz (Liverpool) et Marcus Rashford (Manchester United) seraient désormais les deux principales options. En attendant, les médias espagnols commencent à dévoiler peu à peu les dessous de cette prolongation historique et surtout inattendue. Dans ses colonnes, Sport nous apprend que tout s’est joué pour une histoire de clause entre Deco et l’agent du joueur, Félix Tainta.

Ce dernier a bien rencontré le directeur sportif du Barça en juin dernier pour lui signifier l’envie de son poulain d’évoluer aux côtés de Lamine Yamal la saison prochaine. Deco souhaitait Luis Diaz, mais Joan Laporta l’a obligé à foncer sur Williams, jugé par le président catalan comme un coup sportif et marketing XXL. L’agent a tout de même précisé à Deco que le clan Williams restait inquiet à l’idée de ne pas pouvoir être inscrit par les Culés, comme ce qui était arrivé à Dani Olmo. Face à ces inquiétudes, le Barça a assuré à Tainta qu’il avait bien l’argent pour payer la clause. Cependant, le Barça restait incapable de garantir à 100% l’inscription du joueur. S’en est suivi la déclaration de Javier Tebas assurant que le Barça était actuellement dans l’impossibilité d’inscrire Nico Williams. Des propos qui ont fait le jeu de l’Athletic.

«Nous considérons que c’est l’agent qui a fait échouer une opération qui était bouclée»

Les Basques n’ont jamais lâché l’idée de prolonger leur numéro 10 en lui offrant un contrat historique. Sauf que Bilbao n’a pas médiatisé son plan, contrairement au Barça qui a accumulé les déclarations publiques, annonçant que le transfert était quasiment réglé. Face à cette situation, Tainta a alors proposé d’insérer une clause dans le contrat permettant à Williams de se libérer au cas où le Barça ne puisse pas l’inscrire. Une proposition balayée de la main par les Blaugranas qui a tout fait capoter. L’Athletic a alors surgi et profité de la situation pour convaincre son joueur de prolonger. La vidéo de l’annonce s’est tournée hier soir dans le plus grand secret. L’Athletic est même allé jusqu’à effacer le tag « WIN 2035 » réalisé par Nico Williams sur la célèbre fresque des frères Williams pour ne pas éveiller les soupçons… avant de le remettre une fois la prolongation annoncée.

Et le Barça dans tout ça ? Si Joan Laporta n’a pas encore pris la parole, un membre du club s’est exprimé au micro de la Cadena SER. « Il (le joueur, ndlr) est venu nous chercher et nous a demandé une clause libératoire (en cas de non-inscription). Nous n’avons pas pu l’accepter. Il nous a également demandé une date en juillet pour l’inscrire. L’agent nous a dit qu’il pouvait négocier un paiement en plusieurs fois. Nous considérons que c’est l’agent qui a fait échouer une opération qui était bouclée, parce qu’il défend les intérêts de l’Athletic Club, dont il possède plusieurs joueurs, et il risquait de se griller. Nous allons chercher un autre ailier, nous ferons quelque chose sur le marché des transferts ». Enfin, RAC1 assure que le Barça a fermé à tout jamais les portes du club à Nico Williams.