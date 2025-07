Mondial des Clubs : Enzo Maresca n’affiche pas sa préférence entre le PSG et le Real Madrid

Chelsea est donc le premier finaliste de cette Coupe du Monde des Clubs. Grâce à sa nouvelle recrue Joao Pedro, le club anglais a logiquement battu Fluminense (2-0) et affrontera le vainqueur de l’autre demi-finale entre le PSG et le Real Madrid. Après la rencontre, Enzo Maresca a affiché sa satisfaction au micro de DAZN et attend son futur adversaire.

La suite après cette publicité

«Je suis très heureux franchement. Je sais que c’est difficile. On fait top 4 de Premier League, on gagne la Ligue Europa Conférence, et maintenant la finale de cette Coupe du Monde des Clubs. C’est fantastique. On pense match après match et à gagner le tournoi. Le PSG ou Real ? Ce sont deux équipes hors-norme, l’un a gagné la Ligue des Champions cette saison, l’autre l’an dernier. On est très fier d’être à ce niveau-là.»

Suivez le match PSG - Real Madrid en exclusivité sur DAZN.