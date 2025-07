Le Barça s’offre une pépite croate

Le FC Barcelone continue de suivre avec attention le marché des jeunes talents, afin de renforcer non seulement son équipe première (avec la signature de l’ailier suédois Roony Bardghji par exemple) mais aussi la Masia. En effet, la direction des Blaugranas aurait bouclé l’arrivée du milieu offensif croate Lovro Chelfi, en provenance du NK Kustosija de Zagreb.

Le joueur de 18 ans devrait rejoindre l’équipe du Barça Atlètic dès la pré-saison. Sport précise que le montant du transfert, qui contiendrait des bonus liés aux performances du joueur et d’une éventuelle promotion en équipe première, pourrait atteindre les deux millions d’euros. Arsenal et le Borussia Dortmund étaient également intéressés par Chelfi avant de perdre la course.